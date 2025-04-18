أكسيوس: ويتكوف أكّد لمسؤولين إسرائيليين في باريس أن إدارة ترامب تهدف لحل الأزمة النووية الإيرانية دبلوماسيًا

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأنّ "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومدير الموساد دافيد برنياع ناقشا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في باريس محادثات إيران وأميركا"، والتي من المقرر أن تعقد لها جولة ثانية غير مباشرة في روما السبت المقبل.

وقالت مصادر "أكسيوس"، إنّ "اجتماع المسؤولين الإسرائيليين مع ويتكوف محاولة للتأثير على موقف واشنطن قبل المحادثات مع طهران"، مضيفة "ويتكوف أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن هدف إدارة ترمب بشأن إيران هو حل الأزمة النووية دبلوماسيًا".