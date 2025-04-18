مسؤول إيراني: وزير الدفاع السعودي قال للخامنئي إنّ جرائم إسرائيل في لبنان وغزة والضفة كشفت وجهها الحقيقي

كشف مدير العلاقات العامة لمكتب المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، مهرداد سيد مهدي أنّ وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، قال خلال لقائه الخامنئي، إنّ "جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية ولبنان، كشفت عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني اكثر فاكثر".

وقال أيضًا إن "وزير الدفاع السعودي عبر عن القلق من الاجراءات التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة".

ويأتي كلام المسؤول الإيراني بعد يوم من لقاء الخامنئي وزير الدفاع السعودي في طهران الذي سلّمه رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وكان قد أكّد الخامنئي خلال لقائه وزير الدفاع السعودي، أنّ العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، وأشار إلى أن توسيع هذه العلاقات له أعداء، مشددًا على ضرورة التغلب على هذه الدوافع العدائية، وأن طهران مستعدة لذلك.