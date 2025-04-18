خارجية فرنسا: منع سفر الفرنسيين إلى إيران مهما كان السبب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن "منع سفر الفرنسيين إلى إيران مهما كان السبب".

ويأتي ذلك في ظل مباجثات إيرانية أميركية غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي من المقرر أن ينعقد لها جولة ثانية في العاصمة الإيطالية روما، بعد جولة أولى عقدت في العاصمة العمانية مسقط وُصفت بالإيجابية. وتأتي المفاوضات بوساطة عمانية.

في وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأنّ "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومدير الموساد دافيد برنياع ناقشا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في باريس محادثات إيران وأميركا"، والتي من المقرر أن تعقد لها جولة ثانية غير مباشرة في روما السبت المقبل.

وقالت مصادر "أكسيوس"، إنّ "اجتماع المسؤولين الإسرائيليين مع ويتكوف محاولة للتأثير على موقف واشنطن قبل المحادثات مع طهران"، مضيفة "ويتكوف أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن هدف إدارة ترمب بشأن إيران هو حل الأزمة النووية دبلوماسيًا".