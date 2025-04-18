أعرب النّائب ​نبيل بدر​، في تصريح، عن أمله في أن "تتشكّل من بيروت نخبة من أهلها للخدمة والتّطوير والاستدامة، بعيدًا عن العصبيّة والمحسوبيّة والفئويّة".

كانت هذه تفاصيل خبر بدر: نأمل بأن تتشكل من بيروت نخبة من أهلها للخدمة والتطوير بعيدًا من المحسوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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