المطران عون: فلتجرِ الانتخابات البلدية بروح ديمقراطية وبكرامة ومحبة والتقاتل ممنوع

شدّد راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة ​المطران ميشال عون​، خلال ترؤّسه رتبة سجدة الصّليب في كنيسة السيدة في عمشيت، على "أنّنا مدعوّون في هذا اليوم لأن نتأمّل بالحب الجارف الّذي أظهره يسوع المسيح بآلامه الخلاصيّة"، لافتًا إلى أنّ "المخلّص لم يفعل إثمًا في حياته، بل كانت كلّها عطاءً من أجل كل إنسان لاقى الألم والتّعذيب".

وأشار إلى أنّ "يسوع علّمنا المحبّة والمغفرة، وهو بِسِرّ آلامه وموته أعادنا أبناء الله، وبقيامته أعطانا الرّوح القدس لكي نختبر في حياتنا قوّة الخلاص، وأنّنا لم نعد تحت سلطان الخطيئة والمعصية، بل تحت سلطان النّعمة الّتي تجعلنا نختبر في حياتنا المسيحيّة الحرّيّة الدّاخليّة الّتي هي حرّيّة أبناء الله".

ودعا المطران عون إلى "التّوبة عن خطايانا واختبار محبّة يسوع، وأن نتعلّم منه التّواضع لأنّ الحبّ وحده يخلّص العالم"، مبيّنًا أنّ "هذه مسيرة نعيشها كل يوم، فبقدر ما نتأمّل بكلام الرّب وحبّه الّذي خلّص فيه العالم، عندها نختبر أنّنا كمسيحيّين مدعوّون لأن نعيش المحبّة نفسها، والتّواضع والتّفكير بكل الخلافات والانقسامات الموجودة بيننا".

وسأل: "لماذا كل هذه الانقسامات والخلافات بين النّاس حول ​الانتخابات البلدية​ والاختياريّة؟ فلتجرِ هذه الانتخابات بروح ديمقراطيّة وبكرامة ومحبّة لبعضنا البعض، ومَن يفُز هو مدعو لأن يخدم النّاس"، مشدّدًا على أنّ "التّقاتل ممنوع والخلافات والانقسامات على أمور دنيويّة ممنوعة أيضًا، لأنّنا مدعوّون كمسيحيّين لأن نعيش كأبناء الله. ولكي نستطيع أن نعيش هذه المسيرة، يجب على كل واحد منّا أن يكون التّلميذ الّذي يحبّه يسوع، وأن تكون حياتنا كلّها مسيرة شكر إلى الرّب".