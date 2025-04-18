"حزب الله": إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله القيادية ومتابعة الشؤون السياسية

نفت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، نفيًا قاطعًا "كل ما ورد في إحدى الصّحف اللّبنانيّة في عددها الصّادر بتاريخ 18 نيسان 2025، بحق رئيس المجلس السّياسي في "حزب الله" السيّد إبراهيم أمين السيد".
وأكّدت في بيان، أنّ "السيّد إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله القياديّة ومتابعة الشّؤون التّنظيميّة والسّياسيّة"، داعيةً وسائل الإعلام عامّة إلى "توخّي الدّقّة والموضوعيّة في نقل المعلومات، ومراجعة أصحاب الشّأن".
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