رتبة سجدة الصليب في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا

أقيمت في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا، رتبة سجدة الصليب في يوم الجمعة العظيمة، ترأسها الخورأسقف اسطفان فرنجية، بمشاركة أمين عام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الأب جان بو يونس وحشد من المؤمنين.

وتناول بو يونس في عظته رمزية الفداء والخلاص، مستنداً إلى "الفصل الخامس من سفر الرؤيا بعنوان "الكتاب والحمل"، مشددا على أن "أعظم ما قام به المسيح هو الخلاص، إذ أتى كي يخلصنا من الخطيئة".