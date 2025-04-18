شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية ببرنامج يلبي طموحات المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة نهائية لقوائم المرشحين في مختلف المحافظات، بما يضمن تمثيلًا قويًا ومتنوعًا يعكس تطلعات الشارع المصري.

وأوضح "عبد العزيز"، أن الحزب يعمل على إعداد برنامج انتخابي شامل يركز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطن، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأضاف رئيس الحزب أن "الإصلاح والنهضة" يراهن على كوادره الشابة وخبراته المتنوعة في مختلف المجالات، وأنه يسعى إلى تقديم نموذج سياسي جديد يعتمد على الكفاءة والشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين.

واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية بكل جدية، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤمنًا بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى برلمان قوي يعبر بصدق عن إرادة الشعب.