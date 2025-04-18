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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال تشيلي.. ولا تقارير عن وقوع خسائر

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واس - سانتياغو 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال تشيلي.. ولا تقارير عن وقوع خسائر 1/2
  • زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال تشيلي.. ولا تقارير عن وقوع خسائر 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس الخميس، منطقة شمال تشيلي.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن مركز الزلزال كان على عمق 178 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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