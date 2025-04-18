شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شمال تشيلي.. ولا تقارير عن وقوع خسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس الخميس، منطقة شمال تشيلي.وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن مركز الزلزال كان على عمق 178 كيلومترًا تحت سطح الأرض.ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.