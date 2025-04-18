رفع صليب عملاق على تلة في بلدة القليعة بمناسبة الجمعة العظيمة

رفع شباب بلدة ​القليعة​ في قضاء مرجعيون، صليبًا عملاقًا بارتفاع ثمانية أمتار، على إحدى تلال البلدة المشرفة على مجرى نهر الليطاني، بمناسبة يوم الجمعة العظيمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن تقليد سنوي بدأ منذ العام 2010، ولكنّه توقّف قسرًا لمدّة عامين بسبب الحرب الأخيرة على لبنان.

ويُعَدّ هذا الصّليب الرّقم 13 الّذي يرفعه شباب البلدة بمبادرة ذاتيّة، إذ جرى تمويل المشروع من قبل أبناء البلدة المقيمين والمغتربين، في تعبير عن التزامهم الرّوحي والمحلّي.