مسيرة صلاة لمناسبة الجمعة العظيمة في بعلبك

نظّمت الرعيّة المارونيّة في مدينة ​بعلبك​ وبمناسبة الجمعة العظيمة، مسيرة صلاة على درب الصّليب، تقدّمها راعي الأبرشيّة المارونيّة الأب شربل طراد. انطلقت المسيرة من نقطة التّجمّع من أمام كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة عين بورضاي، فالسّوق التّجاري في مدينة بعلبك، وتوقّفت في 14 محطّة صلاة. ووصلت المسيرة إلى أنطش سيدة المعونات بجوار قلعة بعلبك الأثريّة، حيث اختُتمت بقدّاس إلهي ترأسه الأب طراد.

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