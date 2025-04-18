مغربل زار الأسمر: لرفع الحد الأدنى للأجور ودعم الضمان وتطبيق قانون التقاعد

زار رئيس اتحاد نقابات العمّال في محافظة النبطية ​حسين مغربل​، مقر الاتحاد العمّالي العام في بيروت، والتقى رئيسه ​بشارة الأسمر​، حيث تمّ تناول عدة قضايا تتعلّق بموضوع العاملين في دوائر المعاينة الميكانيكيّة والمتوقّفين عن عملهم قسرًا دون حلّ لقضيّتهم.

وأثنى مغربل على "موقف الإتحاد العمّالي في مداولات لجنة المؤشّر، لجهة التّأكيد على أهميّة تحديد حدّ أدنى للأجور يتناسب مع الظّروف الاقتصاديّة الرّاهنة، على ألّا يقل عن 500 دولار".

وشدّد المجتمعون على "ضرورة دعم ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ من خلال دفع مستحقّاته من الدّولة، وإصدار المراسيم الضّروريّة لضمان استفادة موظّفي وعمّال البلديّات ومزارعي التّبغ من تقديمات صندوق الضّمان، بالإضافة إلى الطّلب من الحكومة الإسراع في إصدار المراسيم التّطبيقيّة لقانون التّقاعد والحماية الاجتماعيّة".

وأكّدوا "أهميّة التّعاون والتّنسيق المستمر بين اتحاد عمّال النبطيّة والاتحاد العمّالي العام، لضمان حقوق العمّال وتحسين أوضاعهم المعيشيّة".