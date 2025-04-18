جعجع بحث مع ماغرو في آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب، السّفير الفرنسي لدى لبنان ​هيرفيه ماغرو​، يرافقه الملحق السّياسي والإعلامي رومان كالفاري، في حضور عضو الهيئة التّنفيذيّة النّائب السّابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الوزير السّابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش. وتناول البحث آخر المستجدّات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة.

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