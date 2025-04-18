وزارة الزراعة: ضبط 12 طنًا من المانغا المهربة وإتلافها وفرض غرامة 3 مليارات ليرة على المخالف

أعلنت ​وزارة الزراعة​ أنّ "في إطار مكافحة التّهريب وحماية الإنتاج الزّراعي الوطني، أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​- مفرزة البحث عن التّهريب، وبإشراف وزارة الزّراعة، ضبط 12 طنًّا من فاكهة المانغا المهرّبة من ​اليمن​ إلى ​لبنان​ بطريقة غير شرعيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الفحوصات الّتي أُجريت بإشراف الوزارة، أظهرت احتواء الشّحنة على بيض حشرات يُشكّل خطرًا على الصّحة النّباتيّة، ما استوجب إتلافها وفق الأصول القانونيّة والمعايير البيئيّة، وعلى نفقة المخالِف"، لافتةً إلى أنّه "فُرضت على المخالف غرامة قدرها 3 مليارات ليرة لبنانيّة، أي ضعف قيمة البضاعة، تطبيقًا للقوانين المرعيّة".

وذكّرت الوزارة بأنّ "قيمة الضبطيّات خلال أقل من أسبوع تجاوزت 26,6 مليار ليرة"، مؤكّدةً "استمرارها، بالتّعاون مع الجمارك والجهات المعنيّة، في مكافحة التّهريب الزّراعي"، ومشدّدةً على أنّ "حماية ​القطاع الزراعي​ أولويّة وطنيّة لا تهاون فيها".