لافروف: روسيا ترحب برغبة ايران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بـ"الجهود المبذولة من قبل إيران والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاقات موضوعية بشأن البرنامج النووي الإيراني". وأكد "استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض بين الجانبين حول هذا الملف المهم"، مشددًا على "ضرورة أن تأخذ المحادثات بعين الاعتبار مصالح إيران المشروعة".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو، أن "الجانبين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا، مبرزان أهمية التعاون والتفاهم بين بلديهما في هذه القضايا الحساسة".