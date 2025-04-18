"كتائب القسام": فجّرنا 3 عبوات في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين جنوبي خانيونس الأربعاء

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تفجير 3 عبوات شديدة الانفجار في جرّافتَين عسكريّتَين إسرائيليّتَين من نوع "D9" عصر أول أمس الأربعاء، في منطقة "قيزان النجار" في جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

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