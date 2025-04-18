الكرملين: أمر بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية انتهت صلاحيته

أعلن الكرملين أن "الامر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما انتهت صلاحيته".

واشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي ردا على سؤال لصحافي وكالة فرانس برس، الى أن "المهلة انتهت. وفي الوقت الحالي، ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس فلاديمير بوتين".

وكان الرئيسان الروسي بوتين والأميركي دونالد ترامب اتفقا، في الثامن عشر من آذار الماضي، خلال مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة، على هدنة محدودة في أوكرانيا تقتصر على منشآت الطاقة.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوما تشمل عدم استهداف منشآت الطاقة.