عراقجي: لم يسبق أن وصلت العلاقات مع روسيا لهذا المستوى ونشكك بجدية اميركا بشأن المفاوضات

اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى ان "لم يسبق أن وصلت العلاقات الإيرانية الروسية، إلى هذا المستوى".

ولفت عراقجي الى أن "اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان جيدا ويظهر أن العلاقات الثنائية مع روسيا على الطريق الصحيح".

وذكر أنه "أطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثاتهما على المفاوضات بين طهران وواشنطن"، مؤكدا أن "المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، مستحيلة حاليا بالنسبة لإيران، بسبب العقوبات وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، لكن مجال الدبلوماسية مفتوح".

وذكر أن "أي شروط غير واقعية لن تساعد في التوصل لاتفاق مع واشنطن"، مشككا "في جدية الولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات".

واعتبر أن "روسيا لعبت دورا مهما في خطة العمل الشاملة المشتركة في الماضي"، معبرا عن "أمله في أن تقدم موسكو أيضا المساعدة في الاتفاقيات المستقبلية المحتملة".