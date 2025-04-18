الولايات المتحدة تسحب مئات الجنود وتغلق 3 من قواعدها في سوريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم "داعش".

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكشفه تفاصيل لم يعلن عنها بعد علنا.

وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات من سوريا خلال فترة ولايته الأولى، لكنه واجه معارضة من البنتاغون الذي كان ينظر إلى ذلك على أنه تخلي عن الحلفاء وأدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس.

وسيؤدي رحيل 600 جندي إلى إعادة مستويات القوات إلى ما كانت عليه لسنوات، بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة استمرت عدة سنوات لهزيمة "داعش". وقد أبقت الولايات المتحدة على حوالي 900 جندي في سوريا لضمان عدم استعادة مقاتلي التنظيم موطئ قدم، ولكن أيضا كإجراء احترازي لمنع المسلحين المدعومين من إيران من تهريب الأسلحة عبر جنوب سوريا.

وكان عدد القوات الأمريكية في سوريا قد ارتفع إلى أكثر من ألفي جندي بعد هجمات "حماس" في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حيث استهدف مسلحون مدعومون من إيران القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيل لغزة.