شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع عمل مكثف لمجلس النواب على جميع المستويات الرقابية والتشريعية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نشاط مكثف، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024 بعد مناقشات ساخنة أبدى خلالها النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية العديد من الملاحظات والتوصيات على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة.

واحال المجلس جميع التوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.

واستمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة وقرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2025/ 2026.

ولتحقيق العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ولتوفير حماية قانونية فاعلة لعمال مصر، وتحقيقاً للتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، واستجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة قُدمت من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين، لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مجلس النواب في العمل على قدم وساق من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

ودعماً لجهود التنمية في القطاعين العام والخاص، وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين جديدتين.

واستمراراً للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية ودعمها الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات البرلمانية والتشريعية والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية بشأن الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيداً بمواقف سلوفينيا الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، داعياً إلى المزيد من الدعم والتعاون والتنسيق مع سلوفينيا في هذا الشأن.

وخلال استقباله لنائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، كما أكد على دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي الشعب المصري بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، سائلاً الله العلى العظيم أن تهل علينا هذه الأعياد جميعاً، بالخير واليمن والبركات.