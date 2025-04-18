لبنان توقف لبنانيين وفلسطينيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، مساء الأربعاء،16 أبريل 2025 ، أنه أوقف لبنانيين وفلسطينيين قال إنهم نفذوا عمليتي إطلاق صواريخ على إسرائيل أثناء فترة وقف إطلاق النار في مارس/ آذار الماضي.

وقال الجيش اللبناني، عبر منصة "إكس"، إن "مديرية المخابرات بالجيش حددت المجموعة المنفذة لعمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) في 22 و28 مارس/ آذار 2025".

ولفت إلى أن عملية الإطلاق الأولى كانت بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون بمحافظة النبطية (جنوب)، والثانية في منطقة قعقعية الجسر بالنبطية أيضا.

وأضاف أن المجموعة المنفذة للعمليتين "تضم لبنانيين وفلسطينيين"، دون تحديد عددهم.

الجيش أوضح أنه جرى تنفيذ "عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عددا من أفراد المجموعة، وضُبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين".

وزاد بأنه: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

وفي 30 مارس، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها أوقفت مشتبه بهم في إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو إسرائيل.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان إسرائيل إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان تجاه مستوطناتها، في واقعة نفى "حزب الله" مسؤوليته عنها.

وعقب ذلك، سارعت إسرائيل إلى شن غارات على بلدات جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".

المصدر : وكالات