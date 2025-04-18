مقتل 4 أشخاص بينهم بريطانيان وإسرائيلي بتحطم عربة "تلفريك" في إيطاليا

قُتل 4 أشخاص وتعرض شخص لإصابة خطيرة، في حادث تحطم عربة "تلفريك" يقل سائحين من جنسيات مختلفة في نابولي جنوبي إيطاليا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "4 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم "تلفريك" بإيطاليا، بينهم بريطانيان وإسرائيلي والرابع مشغل العربة، ويُدعى كارمين بارلاتو".
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "إضافة إلى مقتل إسرائيلي، فقد أصيبت مواطنة إسرائيلية بجروح خطيرة، حيث تعاني من كسور متعددة في العظام، ونُقلت جوا إلى مستشفى "أوسبيدال ديل ماري" في نابولي".
وسارع رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ الجبلية في إيطاليا إلى موقع الحادث، وواصلوا العمل حتى وقت متأخر من الليل بعد أن واجهوا صعوبة في العمل بسبب الرياح القوية والضباب الكثيف.
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