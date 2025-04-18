حماس: ندين الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في اليمن

دانت حركة "حماس"، "الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في اليمن"، معتبرة أنه "انتهاك صارخ للسيادة اليمنية ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".

كما دانت "تعليق برنامج الأغذية العالمي شحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن"، مضيفة "ندين الصمت الدولي إزاء العدوان على الشعب اليمني الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، نقلًا عن مكتب الصّحة في محافظة ​الحديدة​، بـ"مقتل 38 عاملًا وموظّفًا وإصابة 102 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة للقصف الأميركي على منشأة رأس عيسى النّفطيّة".

وكانت قد ذكرت "المسيرة" مساء أمس، أنّ "4 غارات أميركيّة استهدفت منطقة رأس عيسى في الحديدة باليمن".

بدورها، أشارت القيادة الوسطى الأميركيّة أمس، إلى أنّ "الحوثيّين يستخدمون الوقود لدعم عمليّاتهم العسكريّة كسلاح للسّيطرة، وللاستفادة اقتصاديًّا من اختلاس عوائد الاستيراد. يجب أن يُزوّد الشّعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي"، لافتةً إلى أنّ "على الرّغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الّذي دخل حيّز التّنفيذ في 5 نيسان، استمرّت السّفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى".

وأوضحت في بيان، أنّ "أرباح هذه المبيعات غير القانونيّة تموّل بشكل مباشر جهود الحوثيّين وتدعمها"، معلنةً أنّ "القوّات الأميركيّة اتخذت اليوم إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيّين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة الّتي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات. كان الهدف من هذه الضّربات هو إضعاف مصدر القوّة الاقتصاديّة للحوثيّين، الّذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".