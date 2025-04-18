مسؤول صيني دعا الشركات التايوانية لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية بشكل مشترك

دعا رئيس مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة سونغ تاو، رجال الأعمال التايوانيين والشركات التايوانية للتكاتف في مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.

وخلال اجتماع مع ممثلي رجال الأعمال التايوانيين عُقد في نانجينغ، حاضرة مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، رأى أن "الحرب الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة لا يمكن أن تغير الأسس المتينة والمرونة القوية والمسار الإيجابي طويل الأمد لاقتصاد البر الرئيسي"، لافتاً إلى "لدينا الحكمة والقدرة على معالجة جميع التحديات والتغلب عليها. وسيكون البر الرئيسي دائما سندا قويا لرجال الأعمال التايوانيين".

وذكر سونغ أن البر الرئيسي سيدرس وسيعالج المشكلات والصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال التايوانيين والشركات التايوانية، وسيقدم تدابير سياساتية عملية وفعالة، وسيضمن المعاملة المتساوية، وسيزيد الدعم، وسيعزز ارتباطية سلاسل الصناعة والإمداد عبر المضيق.

وأعرب عن أمله في أن يحافظ رجال الأعمال التايوانيين والشركات التايوانية على الثقة والنظرة المستقبلية، وأن يشاركوا بنشاط في التبادلات والتعاون عبر المضيق، وأن يعملوا معا على مقاومة المخاطر والتحديات الخارجية