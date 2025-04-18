قوى الأمن: توقيف شخصين في أنطلياس والشياح وضبط كمية من المخدرات بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "أثناء تنفيذ ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدّرك الإقليمي دوريّات ومهام حفظ أمن ونظام في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، تمكّنت بتاريخ 2025-04-12، وفي محلّة ​أنطلياس​، وبعد أن اشتبه عناصرها بشخص يقود سيّارة نوع "نيسان ساني" ذات زجاج حاجب للرّؤية، من توقيفه، ويُدعى: "ط. ك." (مواليد عام 1991، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشه والسّيّارة، ضبطت: كميّة من ​المخدرات​، أداة بلاستيكيّة تُستخدم للتّعاطي، مسدّس حربي مع ممشط بداخله 15 طلقة"، مشيرةً إلى أنّ "أثناء تفتيشه، ورد اتّصال على هاتفه من شخص طلب منه كميّة مخدّرات، وحدّدا موعد اللّقاء قرب مفرق الفوّار/ أنطلياس".

وكشفت الشّعبة أنّ "على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان. ولدى وصولها، تمّ رصد المشتبه به على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "غراند شيروكي". وعند محاولة توقيفه، لاذ بالفرار (العمل جارٍ لتوقيفه، فيما تمّ ضبط السّيّارة لاحقًا)"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشها، عُثر بداخلها على كميّة من المخدّرات ومبلغ مالي".

وذكرت أنّ "بتاريخ 2025-04-15، في محلّة ​الشياح​، تمكّنت المفرزة أيضًا من توقيف المدعو: "ع. ا." (مواليد عام 2005، سوري)، على متن درّاجة آليّة نوع "GR" لون أسود من دون لوحات"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، عُثر داخل حقيبة على: كميّة من المخدّرات، مبلغ مالي، وهاتفان خلويّان".

كما أفادت بأنّ "الموقوفَين أودعا مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".