أعلنت ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، في تصريح، أنّ "مركز عيناتا لجرف الثّلوج أنهى أعماله ضمن نطاق محافظة بعلبك- الهرمل، فيما تتواصل حاليًّا الأعمال ضمن نطاق محافظة الشّمال لفتح طريق عيناتا- الأرز، حيث من المتوقَّع أن يُعاد فتح الطّريق أمام جميع السّيّارات يوم غدٍ ظهرًا، أي قبل عيد الفصح"، مشيرةً إلى أنّ "فرق الوزارة كانت قد باشرت العمل في هذا المسار منذ صباح يوم الثّلثاء الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال: انتهاء أعمال جرف الثلوج في بعلبك- الهرمل وتواصلها لفتح طريق عيناتا- الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.