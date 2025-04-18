رسامني بحث مع رئيس "الإيكاو" بسبل تعزيز التعاون ومجالات تطوير البنية التحتية لمطار بيروت

عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ اجتماعًا رفيع المستوى مع رئيس مجلس "منظّمة الطّيران المدني الدّولي" (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو (Salvatore Sciacchitano)، والأمين العام للمنظّمة خوان كارلوس سالازار (Juan Carlos Salazar)، على هامش مشاركته في مؤتمر التّيسير 2025 (FALC 2025) المنعقد في العاصمة القطريّة الدّوحة.

وخُصّص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التّعاون بين المنظّمة الدّوليّة و​لبنان​، لا سيّما في مجالات تطوير البنية التّحتيّة لمطار بيروت الدولي، رفع مستوى السّلامة والتّسهيلات، والاستفادة من برامج الدّعم الفنّي الّتي تتيحها "الإيكاو" في إطار مبادرتها "عدم ترك أي دولة خلف الركب".

شارك في الاجتماع كلّ من المدير الإقليمي لمكتب "الإيكاو" لدول الشّرق الأوسط محمد أبو بكر فريعة، مدير إدارة تنمية القدرات والتّنفيذ (CDI) في المنظمة خورخي فارغاس (Jorge Vargas)، إلى جانب أعضاء الوفد اللّبناني: المدير العام للطّيران المدني أمين جابر، رئيس مطار بيروت الدّولي كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، والمستشار القانوني للوزير هادي موسى.

يُذكر أنّ مؤتمر التّيسير 2025 تنظمه "الإيكاو" بمشاركة ممثّلين عن 190 دولة، ويُعَدّ من أبرز المنصّات الدّوليّة لمناقشة سياسات التّسهيل في قطاع الطّيران، وتطوير سبل التّعاون بين الدّول الأعضاء في المنظّمة.