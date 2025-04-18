وزير العمل غادر إلى القاهرة على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجّهًا إلى القاهرة، على رأس وفد ضمّ مستشاره فراس زعيتر، إيمان خزعل عن وزارة العمل، وممثّلين عن أصحاب العمل والعمّال، للمشاركة في فعاليّات مؤتمر العمل العربي الّذي يُعقد بمشاركة وزراء العمل العرب وممثّلين عن أصحاب العمل والعمّال في الدّول العربيّة.
وسيلقي حيدر كلمة لبنان خلال المؤتمر الّذي تنطلق فعاليّاته في 19 نيسان الحالي، وستتناول أبرز التّحدّيات الّتي يواجهها سوق العمل اللّبناني، وسبل التّعاون العربي لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
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