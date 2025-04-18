كنعان توجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

توجّه رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​ إلى العاصمة الأميركيّة ​واشنطن​، بدعوة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع "Spring meetings"، حيث ستكون له مباحثات مع المعنيّين بالملف اللّبناني.

وستستمر الزّيارة لأسبوع، وستتخلّلها لقاءات سياسيّة وماليّة مع المعنيّين بالملف اللّبناني في الإدارة الأميركيّة ووزارة الخارجيّة ووزارة الخزانة والكونغرس، بالإضافة إلى لقاءات مع الجالية اللّبنانيّة.