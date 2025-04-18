"النشرة": تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي على علو منخفض فوق النبطية وبعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق النبطية وجوارها على علو منخفض جدًّا". بدوره، أشار مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "طائرة استطلاع إسرائيليّة تحلّق على علو منخفض جدًّا فوق السّلسلة الشّرقيّة ومدينة بعلبك، وتنفّذ طيرانًا دائريًّا فوق سهل البقاع ومحيط المدينة".

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