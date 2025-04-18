وصل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والسيّدة الأولى نعمت عون، إلى جامعة الروح القدس في الكسليك، للمشاركة في رتبة سجدة الصليب لمناسبة الجمعة العظيمة. ويترأس الرّئيس العام للرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأباتي ​هادي محفوظ​ ال​رّتبة، بحضور شخصيّات سياسيّة وروحيّة واجتماعيّة وحشد من المؤمنين.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الرئيس عون إلى جامعة الروح القدس- الكسليك للمشاركة برتبة سجدة الصليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.