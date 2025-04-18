أوضح رئيس جمعيّة "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، أنّ المركز الّذي تديره الجمعيّة داخل سجن رومية يعمل على إعادة تأهيل السّجناء، "من خلال تخصيص مرشد اجتماعي لحلّ مشكلاتهم في الدّاخل أو مع عائلاتهم، ومعالج نفسي لا سيمّا خلال الحرب عندما ازدادت الحاجة إلى تفريغ مشاعر الخوف على الأهل المعرّضين للخطر في الخارج، وتنظيم الدّورات التّدريبيّة عن مهارات الحاسوب واللّغات وتعليم المهن والحرف كالخياطة وتصليح الكهرباء".
ولفت، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "الأزمة الماليّة تعيق الوصول إلى السّجن نظرًا إلى تكاليف النّقل المرتفعة، وصعوبة تسديد نفقات الدّورات والحصص التّدريبيّة، حتّى صرنا ننظّمها بين المدّة والأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعقليني: ندير مركزًا داخل رومية لإعادة تأهيل السجناء وهناك صعوبة بتسديد نفقات الدورات التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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