غانم: مهما حاولت القوى الأمنية ضبط آفة المخدرات بالسجون تبتكر العصابات طرقًا جديدةً لإدخالها

أكّد رئيس جمعيّة "نسروتو" الأب ​مروان غانم​، تعليقًا على انتشار ظاهرة تعاطي ​المخدرات​ داخل السّجون، أنّه "مهما حاولت القوى الأمنيّة ضبط هذه الآفة وقطع مزاريب التّهريب، يبتكر السّجناء والعصابات دائمًا طرقًا جديدةً لإيصال المخدّرات إلى الدّاخل، ويتحايلون على ما هو مسموح لتمرير الممنوع".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الأخبار"، أنّ "على سبيل المثال، بعدما منعت القوى الأمنيّة توصيل الطّعام عبر الأهل، قد يفكّر السّجناء في استغلال نقل الملابس إلى السّجن، ناهيك عن الاستعانة بأدوية "الريفوتريل" و"الترامادول" وغيرهما من المواد المخدّرة، الّتي تصل إلى الّسجن كوصفات طبية ومسكّنات لمرضى الزهايمر والصّرع".

وأشار غانم إلى "الموت البطيء" للجمعيّات العاملة في مجال السّجون، خصوصًا بعد القرار الأميركي بوقف المساعدات الّتي كانت تقدّمها "الوكالة الأميركيّة للتّنمية- USAID"، لافتًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يساعد إلّا نادرًا، ويدعم برامج موقّتة لا تضمن الاستمراريّة للجمعيّات".

وذكر أنّ "استمرار نشاط جمعيّة "نسروتو" في إطار ضيّق، مثل دعم إخلاءات السّبيل وتنظيم دورات تعليم اللّغات والتّدريب على الأعمال الحرفيّة وغيرها، يعود إلى العمل التّطوّعي والتّبرّعات، والدّعم المباشر من منظّمة أخويّة السّجون العالميّة الّتي ننتمي إليها".

كما شدّد على أنّ غياب التّمويل أثّر أيضًا على معمل الخياطة والنّجارة والحدادة والسكافة في مبنى المحكومين، الّذي تديره الدولة ويدعمه مكتب الأمم المتحدة للمخدّرات والجرائم (UNODC)، "والّذي نجح خلال جائحة كورونا في تصنيع كميّة كبيرة من الكمّامات وُزّعت على القوى الأمنيّة، لكنّه غير مفعّل اليوم بسبب ارتفاع كلفة تشغيله وعدم القدرة ماديًّا على تأمين المواد الأوّليّة اللّازمة".