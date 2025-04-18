الارصاد الجوية: طقس ربيعي مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها وتبدأ بالانخفاض اعتباراً من يوم غد

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات والتي تبدأ بالانخفاض في المناطق الساحلية اعتباراً من يوم غد السبت تحت تأثير كتل هوائية معتدلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد".

واوضحت أن "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل".