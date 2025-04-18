الخارجية الصينية: الرسوم الأميركية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأميركية

اكدت وزارة الخارجية الصينية، اننا "لم نقدم أسلحة فتاكة الى روسيا في الحرب الأوكرانية"، مشيرة الى اننا "ملتزمون بتعزيز محادثات السلام وإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
وحثّت "واشنطن على احترام القواعد التجارية"، مشددة على اننا "مستعدون للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا". ورأت أن "الرسوم الجمركية الأميركية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأميركية".
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