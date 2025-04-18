حكومة كوريا الجنوبية اقترحت ميزانية تكميلية بقيمة 8.60 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب التجارية

اقترحت حكومة كوريا الجنوبية، "ميزانية تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون (8.60 مليار دولار) لمواجهة تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي"، في ظل تصاعد الحرب التجارية العالمية.

وقال الرئيس بالإنابة، هان دوك-سو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ان "هناك مخاوف من أن تواجه بعض الشركات صعوبات في السيولة، نتيجة النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب بطء تعافي الطلب المحلي"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى ضغط أوسع في الأسواق المالية.

وقد أشار بنك كوريا، في ظل ما وصفه بـ"المخاطر الكبيرة" الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى نيته خفض أسعار الفائدة في شهر ايار، مع إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي، وذلك بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب استعداد كوريا الجنوبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، لتقديم حزم دعم لقطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية، وهما من القطاعات التي عززت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، غير أنهما يستعدان حاليا للتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية.