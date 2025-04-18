قائد القوات البرية بالجيش الإيراني: يدنا على الزناد للرد بحزم وقوة على أي تهديدات أو خطر على نظامنا

اشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني كيومرث حيدري الى ان "يدنا على الزناد للرد بحزم وقوة على أي تهديدات أو خطر على نظامنا"، لافتا الى ان "لا يوجد خطر يهدد نظامنا اليوم لأن قواتنا المسلحة تتمتع بالجاهزية الكاملة".

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