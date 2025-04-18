شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يحاولون زعزعة استقرار مصر عبر نشر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، بأن جماعة الإخوان تقوم باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والشائعات بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأكد أن هذه الشائعات تتنوع ما بين التشكيك في الحكومة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحريف الحقائق حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ربيع أن الإخوان يسعون لتأجيج مشاعر المواطنين ضد النظام القائم عبر هذه الأكاذيب، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.

وأوضح أن هذه الحملة الإعلامية تهدف في المقام الأول إلى تحريض المواطنين على النزول إلى الشوارع وإحداث حالة من الفوضى، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. وطالب ربيع الأجهزة المعنية بتكثيف الجهود لمكافحة هذه الشائعات والكشف عن مصادرها، مشيرًا إلى أن تصدي الحكومة لهذه الأكاذيب يجب أن يكون عبر نشر المعلومات الصحيحة والشفافية التامة.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الحملات الدعائية المضللة التي تضر بالوطن بشكل عام.