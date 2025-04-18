قطر تعلن استعدادها لدعم لبنان لتحقيق الاستقرار والإعمار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، استعدادها دعم لبنان في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والكهرباء، وغيرها مما يحتاجها لبنان لضمان استقراره ومسار الإصلاح وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال قمة لبنانية قطرية بين الرئيس جوزاف عون، والأمير تميم بن حمد في الديوان الأميري بالدوحة، وفق بيان للرئاسة اللبنانية وصل الأناضول نسخة منه.

وشهدت القمة توافق الطرفين على "ضرورة المحافظة على الاستقرار على طول الحدود اللبنانية – السورية"، مع أهمية "الحفاظ على استقرار الداخل اللبناني وتجنب حدوث أي انتكاسة تؤثر على السلم الأهلي".

وبدأ عون، مساء الثلاثاء، زيارة غير معلنة المدة إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير قطر.

وفي مستهل لقائهما الموسع، الأربعاء، رحب الأمير تميم بالرئيس عون مشيدا بأهمية الزيارة لتطوير العلاقات اللبنانية القطرية، لا سيما في الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وكشف الأمير عن "وجود فرصة لحدوث الاستقرار في لبنان"، مشيرا إلى توافر عوامل عديدة داخلية وخارجية يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك.

ودعا إلى "استثمار" هذه العوامل بما يحقق مصلحة لبنان وشعبه.

وفي السياق، أعلن أمير قطر استعداد بلاده لتقديم ما يحتاجه لبنان في مختلف القطاعات، لاسيما في الطاقة والكهرباء، في إطار مشاركة الدوحة في "عملية النهوض بلبنان، ودعم مسيرة الاستقرار والإصلاح وإعادة الإعمار".

وأشار الأمير الى استعداد قطر للمساعدة أيضا حتى "في الأمور والاحتياجات التي لم يعلن عنها سابقا"، دون مزيد من التفاصيل.

كما لفت إلى أن الدوحة بادرت بتقديم الدعم للبنان في أكثر من مجال، ويمكن أن يحدد لبنان "حاجاته لتتمكن قطر من المساعدة"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف: "مع وجود الرئيس عون والحكومة الجديدة من الممكن التنسيق وتفعيل العمل في مجالات عدة".

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، شدد الأمير تميم على أهمية دور الجيش اللبناني، واصفا إياه بأنه "المؤسسة الوطنية الجامعة التي يتحد حولها اللبنانيون، وتحظى بمحبتهم جميعا ولا بد من دعمها لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من صعيد".

ومن جهته، ثمّن الرئيس اللبناني الدعم الذي قدمته وتقدمه دولة قطر للبنان، وخصوصا المساعدات التي تقدمها الدوحة للجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار، أكد عون أن هناك بالفعل فرصة كبيرة لإحلال الاستقرار في لبنان، قائلا إن بيروت "تعول على الدول العربية والخليجية خصوصا، للمساعدة وللعودة إلى لبنان بعد انقطاع نتيجة الظروف التي كانت سائدة".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي انتخب جوزاف عون رئيسا للبنان، بعد فراغ في المنصب تجاوز عامين جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين.

كما أنه منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.

وفي سياق متصل، عرض عون بعض احتياجات الجيش لإعادة تجهيزه وتطويره، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، بحسب المصدر ذاته.

وقال إن "الجيش يقوم بدوره كاملا في الجنوب وكافة المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون، ولكن بقاءهم في بعض التلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني واستكمال مهامه".

ونوه خلال لقائه الأمير تميم إلى قيام الجيش اللبناني بـ"مصادرة" الأسلحة التي يعثر عليها في الأنفاق والمخابئ وغيرها من المواقع.

وكشف عن وجود "اتصالات جارية لمعالجة موضوع (حيازة) السلاح انطلاقا من الموقف الرسمي اللبناني" الملزم بأن تكون ملكية السلاح حصرا بيد الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيداً و371 جريحا على الأقل.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كما تناول اللقاء الموسع بين الزعيمين العلاقات اللبنانية السورية، وأكدا على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود المشتركة والتنسيق بين البلدين".

وعرض عون للأمير تميم تطورات الاتصالات الأخيرة التي تمت بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري والتنسيق القائم بينهما، لافتا أيضا إلى زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال سلام آنذاك إن زيارته إلى الجارة سوريا من شأنها فتح "صفحة جديدة" في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة "الاحترام المتبادل واستعادة الثقة".

وجاءت الزيارة بعد أسابيع على توتر أمني شهدته الحدود السورية اللبنانية، منتصف مارس/ آذار الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

المصدر : وكالات