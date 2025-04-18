مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس, أطراف النزاع في السودان إلى الانخراط بحسن نية في حوار يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وفي بيان صدر عقب مشاورات مغلقة، حضّ أعضاء المجلس الأطراف السودانية على الاستفادة من الفرصة التي تتيحها المحادثات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة وشركاؤها الإقليميون، من أجل التوصل إلى تدابير ملموسة لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف، خاصة في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وتزايد أعداد النازحين.

وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات المتكررة على الخليج 365 السكنية ومخيمات النزوح، بما في ذلك مخيمي زمزم وأبو شوك، داعيًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

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