استشهاد 26 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف إسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في إطلاق نار وقصف إسرائيلي الليلة الماضية واليوم، على مناطق متفرقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 13 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء, في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

في السياق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة الخليل.

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