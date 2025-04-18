- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطالب بحماية المدنيين في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني في جمهورية جنوب السودان.
ودعت القائم بأعمال المندوب الدائم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين.
وطالبت في كلمة لها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في جنوب السودان، أعضاء المجلس بالعمل على ضمان دعم الحكومة الانتقالية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين (زمزم وأبو شوك) في مدينة الفاشر بالسودان، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت القائم بأعمال المندوب الدائم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين.
وطالبت في كلمة لها أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في جنوب السودان، أعضاء المجلس بالعمل على ضمان دعم الحكومة الانتقالية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
هجمات على المخيمات بالفاشر
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين (زمزم وأبو شوك) في مدينة الفاشر بالسودان، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة رفضها لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ الالتزامات تجاه حماية المدنيين في السودان.
وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.