الولايات المتحدة تطالب بحماية المدنيين في جنوب السودان

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين (زمزم وأبو شوك) في مدينة الفاشر بالسودان، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكدت المنظمة رفضها لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ الالتزامات تجاه حماية المدنيين في السودان.

وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.