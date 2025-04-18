شاب هاجم امرأة بسكين أمام متجر في ألمانيا واصاب شابا حاول التدخل

افادت الشرطة الالمانية، عن أن "رجلا يبلغ من العمر 23 عاما هاجم امرأة كانت تهم بمغادرة متجر في مدينة روخليتس بولاية ساكسونيا الألمانية، ما أسفر عن إصابتها بجروح".
وأوضحت السلطات أن "موظفا يبلغ من العمر 18 عاما من متجر مجاور حاول التدخل لمساعدة الضحية، إلا أن المهاجم اعتدى عليه أيضا بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وتم نقل كلا الضحيتين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وتمكنت الشرطة من اعتقال الشاب، وهو مواطن ألماني، حيث تبين أنه كان قد دخل المتجر في وقت سابق من اليوم نفسه، رغم صدور قرار يمنعه من التواجد فيه. وقد طلبت منه إحدى الموظفات المغادرة، ففعل، إلا أنه عاد لاحقا وارتكب الهجوم.
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