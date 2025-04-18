قتيل وجرحى بانقلاب حافلة مدرسية في ساوث كارولينا الأميركية

أفادت قناة "فوكس نيوز" بـ"انقلاب حافلة مدرسية بالقرب من مدينة ريتشبورغ في مقاطعة تشيستر في ولاية كارولينا الشمالية، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة عدد من الطلاب في الحافلة".
وأضافت القناة نقلا عن دوريات الطرق المحلية أن "الحادث وقع أثناء عودة مجموعة من طلاب مدرسة "باين ريدج" الثانوية من رحلة مدرسية، حيث تنقل الطلاب عبر ثلاث حافلات مدرسية حين انفجر إطار إحداها ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانقلابها".
وأوضحت القناة أنه "نقل ما لا يقل عن 11 شخصا إلى المشافي لتلقي العلاج بينهم 5 في حالة حرجة، كما أكدت السلطات وفاة شخص واحد نتيجة الحادث، دون الكشف عن هويته حتى الآن".
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