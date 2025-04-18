ارتفاع حصيلة إطلاق النار في جامعة بولاية فلوريدا الأميركية إلى قتيلَين و6 جرحى

أعلنت الشّرطة في ولاية ​فلوريدا​ الأميركيّة، مقتل شخصَين وإصابة ستة آخرين، نتيجة إطلاق ابن شرطيّة النّار أمس الخميس، في حرم جامعة ولاية فلوريدا في مدينة تالاهاسي، موضحةً أنّ القتيلَين لم يكونا طالبَين.

والمشتبه به يُدعى فينيكس إيكنر (20 عامًا)، وهو طالب في جامعة ولاية فلوريدا. ووفقًا للشّرطة، فقد استخدم سلاحًا يعود لوالدته، وهي عنصر في الشّرطة المحليّة تعمل في مقاطعة ليون منذ 18 عامًا.

وأشار قائد شرطة تالاهاسي لورنس ريفيل، إلى أنّ مُطلق النّار اُصيب خلال مواجهة مع الشّرطة، ونُقل إلى المستشفى و"تذرّع بحقّه بالتزام الصّمت".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركيّة أمس، بأنّه "تمّ نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى، عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا".