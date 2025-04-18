روبيو: سنعرف في الأيام المقبلة إذا كان السلام قابلا للتحقيق في أوكرانيا

اشار وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، الى أننا "سنعرف في الأيام المقبلة إذا كان السلام قابلا للتحقيق في أوكرانيا"، معتبرا أن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا يمكنها المساعدة في دفع عجلة السلام في أوكرانيا".

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