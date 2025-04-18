سلام: الجيش حقّق تقدّماً كبيراً ويوسّع وجوده بالجنوب ولبنان يعمل على ضمان حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح

اكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث لـ"واشنطن بوست"، أن "الجيش حقّق تقدّماً كبيراً ويوسّع ويعزّز وجوده في الجنوب"، لافتا الى ان "لبنان يعمل على ضمان حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح شمال الليطاني وجنوبه".

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