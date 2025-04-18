شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: وزير التموين وعد بفتح مرحلة جديدة من مشروع "جمعيتي" والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وأنها تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطنى، سواء من خلال توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى، مطالبا إعادة النظر في مشروع جمعيتي وفتحه مرة أخرى أمام الشباب.

وأشار مرعى، إلى أن المراحل الخمس التي تم فتحها لهذا المشروع شهد إقبالا كبيرا من الشباب ،ونجح في توفير فرص عمل لهم، وضوابط تحقق الهدف منها، مطالبا ضرورة فتح سيارات السلع المتنقلة والمنافذ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة لما لها من تأثير على حركة البيع والشراء وتداول السلع، مؤكدا أن العزب والتوابع في المحافظات تحتاج الي إقامة مخابز بآليات محددة للتيسير على المواطنين.

وكشف رئيس اللجنة، عن إعلان وزير التموين عن فتح مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي وفق آليات محددة تحقق الهدف من انشائها، وأن سيارات السلع المتنقلة سيتم العمل علي حل ما تواجهه من مشاكل، للتسهيل على الشباب، وفيما يخص فتح مخابز في العزب التابعة للقرى سيتم دراسة هذا الأمر خاصة وأنها كثيفة بالسكان.

ومن جانبه، قال باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن الجهاز على استعداد للدراسة بالتعاون مع وزارة التموين لكافة المعوقات التى تواجه مشروع سيارات توزيع السلع الموقع بين الجهاز والوزارة وطرح كافة الأفكار البديلة لإنجاح المشروع وتوفير فرص عمل للشباب.