الدفاع الروسية: دمّرنا 56 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ خلال اللّيلة الماضية، "دمّرت أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة 56 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، منها 27 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 12 طائرة دون طيّار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 مسيّرة فوق مياه بحر آزوف".
وأوضحت أنّ "منظّومات الدّفاع الجوّي أسقطت أيضًا 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي جمهوريّة القرم، مسيّرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، ومسيّرة واحدة فوق إقليم كراسنودار".
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