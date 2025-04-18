أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، أنّ "وزير الّدفاع بيت هيغسيث أجرى جلسة نقاش مع وزير القوّات المسلّحة الفرنسيّة سيباستيان لوكورنو، في البنتاغون. وقد ناقشا من بين أمور عديدة، زيادة الإنفاق الدّفاعي، وتولّي حلف شمال الأطلسي (الناتو) المسؤوليّة الأساسيّة عن الدفاع التقليدي لأوروبا، والجهود المبذولة لتحقيق السّلام الدّائم في أوكرانيا".
من جهته، أشار هيغسيث إلى أنّ "الاجتماع كان ممتازًا، وناقشنا الحاجة الملحّة لأن يفي الأوروبيّون بالتزاماتهم بتخصيص 5% من الإنفاق الدّفاعي لاستعادة قوّة الرّدع بباستخدام قوّات تقليديّة جاهزة وقاتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي بحث مع نظيره الفرنسي بزيادة الإنفاق الدفاعي وجهود تحقيق السلام بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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