وزير الدفاع الأميركي بحث مع نظيره الفرنسي بزيادة الإنفاق الدفاعي وجهود تحقيق السلام بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، أنّ "وزير الّدفاع ​بيت هيغسيث​ أجرى جلسة نقاش مع وزير القوّات المسلّحة الفرنسيّة ​سيباستيان لوكورنو​، في البنتاغون. وقد ناقشا من بين أمور عديدة، زيادة الإنفاق الدّفاعي، وتولّي حلف شمال الأطلسي (الناتو) المسؤوليّة الأساسيّة عن الدفاع التقليدي لأوروبا، والجهود المبذولة لتحقيق السّلام الدّائم في ​أوكرانيا​".

من جهته، أشار هيغسيث إلى أنّ "الاجتماع كان ممتازًا، وناقشنا الحاجة الملحّة لأن يفي الأوروبيّون بالتزاماتهم بتخصيص 5% من الإنفاق الدّفاعي لاستعادة قوّة الرّدع بباستخدام قوّات تقليديّة جاهزة وقاتلة".